Минстрой Воронежской области требует с крупнейшей СРО строителей 297 млн рублей

Исковое заявление на сумму 296,6 млн руб. подано в Арбитражный суд Воронежской области по иску регионального минстроя. Ответчиком по делу значится крупнейшая в регионе саморегулируемая организация (СРО) строителей «ВГАСУ–Строй», следует из материалов дела.

Содержание претензий министерства в материалах дела не раскрывается. Производство по иску пока не возбуждено. Ранее стороны в судебных спорах между собой не участвовали.

По данным Rusprofile, ассоциация «СРО "ВГАСУ–Строй"» зарегистрирована в Воронеже в 2009 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Гендиректор — Алексей Борисов. По собственным данным, входит в ассоциацию «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ). В состав входит 326 компаний.

На прошлой неделе арбитражный суд Воронежской области оставил без движения заявление тверского ООО «Русский свет» о банкротстве местного ООО «Мега строй» Давида Мартиросяна и Александры Почиваловой.

Ульяна Ларионова