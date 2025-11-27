Энергетики выявили более 20 тысяч незаконных подвесов линий связи на опорах ЛЭП в Тюменской области

За январь-ноябрь 2025 года специалисты «Россети Тюмень» планово осмотрели порядка 469 тысяч опор линий электропередачи (ЛЭП) в Тюменской области и обнаружили на них более 20 тысяч незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Энергетики направили компаниям-собственникам оборудования требования ликвидировать допущенные нарушения. По истечении установленного законом срока самовольные подвесы демонтируют.

Вес кабеля и его натяжение между опорами ЛЭП требуют обязательного расчета, так как неучтенная нагрузка может оказаться критической и привести к технологическому нарушению. Несогласованный подвес ВОЛС нередко приводит к перебоям электроснабжения потребителей и является угрозой для жизни и здоровья самих нарушителей. Также противоправные действия собственников оптоволокна затрудняют ремонтно-профилактические и аварийно-восстановительные работы на ЛЭП.

Энергетики регулярно выявляют подвесы волоконно-оптического кабеля без заключения соответствующих договоров. По результатам этой работы с начала года «Россети Тюмень» заключили 37 соглашений с операторами связи для законного размещения ВОЛС более чем на 23 тысячах опор воздушных ЛЭП в Тюменской области.

Сообщить о фактах несогласованного монтажа линий связи на объектах электросетевого хозяйства можно по телефону единого контактного центра 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (бесплатно, круглосуточно, анонимность гарантируется