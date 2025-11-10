Суд по уголовному делу свердловского экс-министра Смирнова отложили до 4 декабря

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отложил до 4 декабря рассмотрение по существу дела свердловского экс-министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Причиной стала неявка второго адвоката.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Бывший чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по статье предусматривает до 15 лет колонии. По версии следствия, Николай Смирнов, его первый заместитель Игорь Чикризов, заместитель министра Андрей Кислицин через посредника получили взятку на сумму более 4,4 млн руб. Смирнов получил более 980 тыс. руб., Чикризов — не менее 1 млн руб., а Кислицын — не менее 2,5 млн руб. Взятка была передана якобы за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Остальные фигуранты также обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным СУ СКР по Свердловской области, в ходе предварительного следствия по делу допросили порядка 30 свидетелей, были проведены очные ставки.

Как было озвучено на судебном заседании, сейчас Николай Смирнов работает помощником генерального директора строительной компании Prinzip. В начале года, во время избрания меры пресечения, Николай Смирнов заявлял на суде, что занимает должность советника директора строительной компании «Брусника».

Напомним, Николай Смирнов также выступал ответчиком по делу об изъятии в доход государства активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва по иску Генпрокуратуры РФ. Ведомство указало, что благодаря Николаю Смирнову и экс-министру по управлению госимуществом Свердловской области Алексею Пьянкову (занимал пост в 2012-2016 годы) в собственность Артема Бикова и Алексея Боброва перешло имущество «Облкоммунэнерго», принадлежащее Свердловской области.

10 октября по иску Генпрокуратуры РФ акции «Облкоммунэнерго» и прочих компаний, ранее принадлежавших Артему Бикову и Алексею Боброву, перешли в доход государства. В конце октября Генеральная прокуратура РФ подала новый иск в Ленинский райсуд Екатеринбурга об изъятии в доход государства активов уральских бизнесменов.

Артем Путилов