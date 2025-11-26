Атака БПЛА в Чебоксарах и увеличение тарифов ЖКУ на 13,4% в Татарстане

Сегодня утром БПЛА нанесли удары по двум жилым домам и предприятию АО «ВНИИР» в Чебоксарах. В результате атаки пострадали два человека. Жильцы эвакуированных зданий вернулись в свои дома после проверки помещений спецслужбами.

Тарифы на ЖКУ в Татарстане вырастут на 13,4% с октября 2026 года. Помимо этого, услуги также вырастут на 1,7% из-за повышения НДС. Среди регионов России максимальная индексация запланирована в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В Татарстане на новую программу по защите материнства выделят 2,9 млрд руб. Ее планируют реализовать в 2025–2030 годах. Цель программы — повысить качество медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей.

В Татарстане с 2026 года повысят оклады части работников бюджетной сферы. После индексации базовый размер месячного оклада составит 16 928 руб. Исполнять постановление будет Минфин Татарстана.

В Москве задержаны мигранты, подозреваемые в серийных кражах в Казани и Рязани на 15 млн руб. Среди похищенного имущества фигурирует металлический офисный ящик с 2,5 млн руб., 230 украшений на сумму более 5 млн руб. из ювелирной мастерской в Казани.

В Аксубаево построят ледовый каток за 597,2 млн руб. Строительные работы за счет бюджета Татарстана должны завершить до 1 декабря 2026 года.

Жительница Казани не смогла отсудить половину квартиры у участника СВО после развода. Бывший муж вместе с супругой купил квартиру на выплату в 3 млн руб. за военную травму. Суд признал, что это жилье не является совместно нажитым имуществом.

Только 5,2% жителей Татарстана могут накопить на первый ипотечный взнос за два года. В целом в России накопить нужную сумму за два года могут 8,3% работающих. Наиболее высокая доля граждан, способных накопить на первоначальный взнос, отмечена в Оренбургской области (19,2%).

Диана Соловьёва