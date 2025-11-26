Жительница Казани не смогла отсудить долю квартиры у участника СВО после развода

Жительнице Казани не удалось отсудить у бывшего мужа, участника специальной военной операции (СВО), половину квартиры, купленной на выплату после получения тяжелого ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Военнослужащий получил множественные тяжелые ранения в марте 2022 года, а в апреле ему выплатили 3 млн руб. Житель Казани вместе с супругой приобрели квартиру, оформленную в общую долевую собственность. Супруги развелись, после чего бывшая жена требовала разделить совместно нажитое имущество.

Прокуратура Советского района Казани обратилась в суд с требованием признать квартиру личным имуществом участника СВО, а супругу — утратившей право пользования жильем. Советский суд города признал спорную квартиру единоличной собственностью жителя Казани.

Диана Соловьёва