Власти Татарстана планируют учредить региональную программу «Охрана материнства и детства в Республике Татарстан», на ее реализацию направят почти 2,9 млрд руб. Информация об этом появилась в проекте постановления кабмина региона, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на новую программу по защите материнства выделят 2,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане на новую программу по защите материнства выделят 2,9 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документам, цель новой региональной программы — повысить качество медицинской помощи женщинам и семьям, желающим иметь детей, а также укрепить репродуктивное здоровье местных жителей.

В рамках программы планируют строительство и модернизацию женских консультаций, оснащение медучреждений современным оборудованием, повышение качества профилактических осмотров и преодоление проблем бесплодия.

По результатам программы к 2030 году младенческая смертность должна снизиться до 3,2 из 1000 родившихся, доля сельского населения, обслуживаемого в женских консультациях, вырасти до 80%, доля беременных, обратившихся за психологической и социальной помощью, — до 23% и т. д.

Программу планируют реализовывать в 2025–2030 годах. Исполнителем программы будет Минздрав Татарстана.

Диана Соловьёва