Тарифы на ЖКУ в Татарстане вырастут на 13,4% с октября 2026 года

В Татарстане тарифы за жилищно-коммунальные услуги с октября 2026 года будут увеличены на 13,4%. Информация об этом опубликована в распоряжении Правительства России, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С 1 января 2026 года для всех регионов установлен единый предельный рост — 1,7%, он связан с повышением ставки НДС. Второй рост стоимости услуг ЖКХ на 13,4% произойдет в октябре следующего года.

В Приволжском федеральном округе наиболее заметный рост тарифов планируется в Удмуртии — до 15%. Среди регионов России максимальная индексация запланирована в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). Минимальное повышение коснется Хакасии и Чукотки — по 8%.

Диана Соловьёва