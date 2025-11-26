С 1 января 2026 года в Татарстане повысят оклады для ряда работников бюджетной сферы. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Документ опубликован на портале правовых актов республики.

В Татарстане с 2026 года повысят оклады части работников бюджетной сферы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане с 2026 года повысят оклады части работников бюджетной сферы

На 10% увеличат должностные оклады руководителей, специалистов и служащих тех бюджетных организаций, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы Татарстана. После индексации базовый размер месячного оклада составит 16 928 руб.

Обеспечением расходов, связанных с реализацией постановления, займется Минфин республики.

Анна Кайдалова