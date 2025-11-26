Задержаны подозреваемые в серийных кражах в Казани и Рязани на 15 млн рублей

В Москве задержали пять иностранных граждан по подозрению в совершении краж в Казани и Рязани на сумму около 15 млн руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, фигуранты с августа по октябрь 2025 года совершили семь краж ночью. Иностранцы взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.

Среди похищенного имущества фигурирует металлический ящик с 2,5 млн руб. из офиса, 230 украшений на сумму более 5 млн руб. из ювелирной мастерской в Казани. Из магазина в Рязани также были украдены драгоценности на сумму более 3 млн руб.

Потерпевшими стали четверо местных жителей, у которых из квартир пропали деньги и ценности на сумму около 4 млн руб.

После задержания выяснилось, что трое фигурантов ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В ходе обысков были изъяты деньги, телефоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие доказательства. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемых заключили под стражу.

Диана Соловьёва