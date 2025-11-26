Татарстан вошел в число крупных регионов с низкой долей жителей, способных накопить на 20%-ный первоначальный взнос по ипотеке в течение двух лет. Как сообщает РБК со ссылкой на данные «СберИндекса», на это способны только 5,2% работающих жителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Накопить на первый ипотечный взнос за два года могут 5,2% жителей Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Накопить на первый ипотечный взнос за два года могут 5,2% жителей Татарстана

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом в России накопить нужную сумму за два года могут 8,3% работающих. Наиболее высокая доля граждан, способных накопить на первоначальный взнос в такие сроки, отмечена в Оренбургской области (19,2%), ХМАО (18,4%) и Коми (16,7%). Самый низкий показатель — в Дагестане (3,2%).

Ранее сообщалось, что за месяц число ипотечных кредитов в Татарстане выросло на 27%.

Анна Кайдалова