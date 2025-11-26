На строительство крытого ледового катка с искусственным льдом в Аксубаевском районе Татарстана выделят 597,2 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Аксубаеве построят ледовый каток за 597,2 млн рублей

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Строительно-монтажные работы, включая установку и монтаж оборудования, начнутся с момента заключения контракта, а завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на 1 декабря 2026 года.

Финансирование будет осуществляться из бюджета республики. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова