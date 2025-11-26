Главные новости к утру 26 ноября

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию национальной политики до 2036 года. Осуществлять ее будет правительство страны. Реализовывать стратегию будут путем решения нескольких задач: например, власти помогут сформировать «объективное восприятие РФ за рубежом».

Один из основателей ЛУКОЙЛа Леонид Федун продал свою 10-процентную долю в компании стоимостью около $7 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сколько именно предпринимателю удалось выручить за принадлежащие ему акции, неизвестно.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. К нему может присоединиться старший советник, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, сказал президент.

В Чувашии объявили эвакуацию населения после налета беспилотников. Об этом сообщил губернатор Олег Николаев.

В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура после налета БПЛА ночью 25 ноября. В тот день губернатор области Юрий Слюсарь и глава Таганрога Светлана Камбулова сообщили о смерти трех мирных жителей.

Российская компания Neiry заявила о создании «голубей-биодронов». Они представляют собой живых птиц с имплантированным в голову чипом, электронным рюкзачком на спине и камерой. Животные могут использоваться для экологического и промышленного мониторинга и поисково-спасательных операций, утверждают создатели