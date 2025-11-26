Трамп: Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Москве на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе. К нему может присоединиться старший советник, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Беседуя с журналистами на борту самолета Air Force One, президент США сказал, что господин Кушнер может отправиться на переговоры, так как «вовлечен в процесс» мирного урегулирования.

По информации Axios, 25 ноября российские представители в Абу-Даби провели прямые переговоры с украинской делегацией. В тот же день там прошла встреча России с делегацией США для обсуждения американского мирного плана. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер изначально обсуждали мирный план США по урегулированию российско-украинского конфликта с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Майами, сообщал Axios.