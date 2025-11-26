Российская компания создала голубей-биодронов

Группа компаний Neiry представила технологию управления живыми птицами с помощью имплантированных нейроинтерфейсов. Разработка, презентованная на конференции NeiryConf 2025 в Москве, позволяет дистанционно управлять голубями. Технология может использоваться для экологического и промышленного мониторинга и поисково-спасательных операций, утверждают создатели.

«Биодрон» представляет собой обычного голубя с электронным рюкзачком на спине, камерой и проводом нейроинтерфейса, выходящим из головы. В мозг птицы имплантируются электроды, подключенные к стимулятору в рюкзачке. Оператор загружает полетное задание в контроллер, а стимулятор посылает импульсы в мозг, заставляя птицу «хотеть» лететь в нужном направлении.

По словам основателя Neiry Александра Панова, технология не требует дрессировки и позволяет управлять любой птицей после операции. «Для переноса большего веса полезной нагрузки планируется использовать воронов, для мониторинга прибрежных объектов — чаек, а альбатросов — для больших морских акваторий»,— сказал он.

Девайсы питаются от солнечных батарей, размещенных на спине животного. Продолжительность жизни биодрона не отличается от обычной птицы, отметили авторы проекта.

Проект, поддержанный Фондом НТИ, готовят к внедрению для мониторинга линий электропередач, газораспределительных узлов и других инфраструктурных объектов.

В 2024 году Niery представила умную крысу с подключением к ИИ, а в 2025 году анонсировала установку нейрочипов коровам для увеличения надоев.