В Неклиновском районе Ростовской области объявили день траура после налета БПЛА

26 ноября объявлен днем траура в Неклиновском районе Ростовской области после гибели мирных жителей при налете БПЛА ночью 25 ноября, сообщил глава района Василий Даниленко.

«Во всех учреждениях будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия»,— написал он в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор области Юрий Слюсарь и глава Таганрога Светлана Камбулова сообщили о смерти трех мирных жителей. По информации властей, еще несколько человек пострадали. Среди них — жители Таганрога и Неклиновского района. Массированная атака также затронула Краснодарский край. СКР возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Всего ночью 25 ноября силы ПВО перехватили 231 беспилотник над Россией. В их числе 76 дронов уничтожены над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, 16 — над Ростовской областью и 116 — над морской акваторией.