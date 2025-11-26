Власти представят иностранцам Россию как демократическое и правовое государство

Президент России Владимир Путин утвердил стратегию национальной политики до 2036 года. Осуществлять ее будет правительство страны. Реализовывать стратегию будут путем решения нескольких задач: например, власти помогут сформировать «объективное восприятие РФ за рубежом».

Иностранцы, следует из указа, должны отнестись к России как к демократическому правовому федеративному государству. Увидеть, что она гарантирует равенство прав и свобод вне зависимости от пола, расы, происхождения или социального положения. Вместе с этим власти должны будут взаимодействовать с международными организациями в целях защитить национальные меньшинства, не допустить дискриминации по расовой, языковой, национальной или религиозной принадлежности, а также не позволить использовать двойные стандарты в толковании гражданских свобод.

Также среди задач — популяризация российской культуры, поддержка распространения русского языка, обеспечение прав соотечественников, живущих за рубежом. Вместе с этим страна поборется с неонацизмом, русофобией, расизмом, ксенофобией, а также «попытками фальсификации истории в целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике».