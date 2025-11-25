Запрет продажи энергетиков в больницах и 15 тысяч рублей стобалльникам в Татарстане

В Татарстане планируют запретить продажу энергетиков в больницах, вузах и спортклубах. За нарушение ограничений назначат штрафы: для граждан — 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — 30–50 тыс. руб., для юридических лиц — 100–150 тыс. руб.

В Татарстане стобалльникам по ЕГЭ выплатят до 25 тыс. руб. Ученики, набравшие 100 баллов по одному предмету, получат по 15 тыс. руб., а по двум предметам — по 25 тыс. руб.

Глава Минтранса Татарстана заявил, что передела рынка из-за дел против дорожных компаний не будет. Речь идет об уголовных делах против руководителей дорожно-строительных компаний «Волгадорстрой» и «Волгаавтодор». Работы сотрудников последней организации, по словам Фарита Ханифова, ведутся в штатном режиме.

За 10 месяцев расходы консолидированного бюджета Татарстана составили 498,7 млрд руб. При этом доходы превысили 483,7 млрд руб. Из этой суммы в республиканский бюджет поступило 398,1 млрд руб.

За месяц число ипотечных кредитов в Татарстане выросло на 27%. В октябре банки в Татарстане выдали почти 4 тыс. кредитов на 18,35 млрд руб. Средний чек займа вырос на 4%, до 4,59 млн руб.

Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова покинет свой пост. Она станет советником мэра по направлению работы в Ассоциации городов стран БРИКС+. Госпожа Санникова занимала пост с 2016 года.

Кукморский завод металлопосуды, основанный в 1743 году, могут признать «Предприятием трудовой доблести». Звание планируют присвоить за вклад предприятия в достижение Победы и трудовой героизм его работников в годы Великой Отечественной войны.

Диана Соловьёва