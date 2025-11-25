Выпускники школ Татарстана, набравшие по 100 баллов на ЕГЭ-2025, смогут рассчитывать на единовременную выплату. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Татарстане 100-балльникам по ЕГЭ выплатят до 25 тысяч рублей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин В Татарстане 100-балльникам по ЕГЭ выплатят до 25 тысяч рублей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Следующая фотография 1 / 2 В Татарстане 100-балльникам по ЕГЭ выплатят до 25 тысяч рублей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин В Татарстане 100-балльникам по ЕГЭ выплатят до 25 тысяч рублей Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Согласно документу, учащиеся, набравшие 100 баллов по одному предмету, получат 15 тыс. руб. Тем, кто смог набрать по 100 баллов сразу по двум предметам, будет выплачено 25 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 2,8 тыс. школьников пересдают ЕГЭ для улучшения результатов.

Анна Кайдалова