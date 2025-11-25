Государственный Совет Татарстана внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий дополнительные ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков. Документ находится на предварительном рассмотрении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане могут запретить продажу энергетиков в больницах, вузах и спортклубах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Татарстане могут запретить продажу энергетиков в больницах, вузах и спортклубах

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно проекту, продажа таких напитков будет запрещена в образовательных организациях, медицинских учреждениях, культурных заведениях и на спортивных объектах. Кабмин республики сможет вводить дополнительные ограничения на продажу энергетиков во время массовых мероприятий и спортивных соревнований.

Цель законопроекта — минимизировать вред от энергетиков, особенно у молодежи и спортсменов. Планируется, что новые меры начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Кроме того, предлагается внести изменения в Кодекс Татарстана об административных правонарушениях. За нарушение ограничений назначат штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 150 тыс. руб.

В прошлом году сообщалось, что Кабмин республики одобрил инициативу экс-уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец со штрафами за продажу энергетиков детям.

Анна Кайдалова