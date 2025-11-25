Кукморский завод металлопосуды могут признать «Предприятием трудовой доблести»

Кукморскому заводу металлопосуды могут присвоить республиканское звание «Предприятие трудовой доблести. 1941–1945 гг.». Проект указа раиса (главы) Татарстана проходит антикоррупционную экспертизу.

Звание планируют присвоить за вклад предприятия в достижение Победы и трудовой героизм его работников в годы Великой Отечественной войны. Кукморский завод, основанный в 1743 году, в военный период производил телеги и сани для нужд фронта, а после войны перешел к выпуску алюминиевой посуды.

Анна Кайдалова