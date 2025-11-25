Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова покинет свой пост

Свой пост покинет Дарья Санникова — директор комитета по развитию туризма Казани. Она станет советником мэра по направлению работы в Ассоциации городов стран БРИКС+. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Санникова возглавляла комитет с 2016 года. За это время туристический поток в Казань вырос с 1,7 млн до 4,5 млн человек. Мэр Ильсур Метшин отметил, что ее опыт международного взаимодействия и продвижения туристического потенциала города необходим для дальнейшего развития Ассоциации.

Дарья Санникова неоднократно награждалась за вклад в развитие туризма и участие в подготовке крупных международных событий, включая чемпионат мира по футболу 2018 года и саммит БРИКС-2024.

Анна Кайдалова