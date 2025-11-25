Глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов заявил, что передела рынка в республике на фоне расследования уголовных дел против руководителей дорожно-строительных компаний «Волгадострой» и «Волгаавтодор» не ожидается. Об этом господин Ханифов сообщил, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

Глава Минтранса Татарстана: передела рынка из-за дел против дорожных компаний не будет

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фарит Ханифов заявил, что на рынке Татарстана работают проверенные организации и устоявшиеся коллективы, а «Волгаавтодор» — один из основных генеральных подрядчиков в республике.

«Мы надеемся, что все закончится нормально, и он продолжит свою работу», — заявил Фарит Ханифов.

По словам господина Ханифова, работы организации ведутся в штатном режиме. Сейчас «Волгаавтодор» занимается строительством дорог на трассе Оренбург — Казань.

На вопрос «Ъ Волга-Урал», что ждет сотрудников «Волгадорстрой», министр рассказал, что в организации числится 600 сотрудников, а востребованным работникам не составит труда найти новую работу.

В октябре 2025 года следствие обвинило руководителей компании «Волгаавтодор» Ивана и Станислава Шевырева в организации покушения на родственницу Ирину Шевыреву. Станислав Шевырев находится в СИЗО, а Иван был отпущен. Мотив покушения предпринимателей на Ирину Шевыреву до сих пор неизвестен.

В ноябре 2025 года владельца «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина арестовали по подозрению в мошенничестве и растрате 2,425 млрд руб., предназначенных для строительства участка трассы М-12.

Диана Соловьёва