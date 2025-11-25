За 10 месяцев бюджет Татарстана пополнился на 483,7 млрд рублей

По итогам десяти месяцев 2025 года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 483,7 млрд руб. Об этом на конференции, посвященной бюджету республики, сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова.

Из этой суммы в республиканский бюджет поступило 398,1 млрд руб., в местные бюджеты — 85,6 млрд руб. Основные поступления обеспечили налог на доходы физических лиц — 169,8 млрд руб., налог на прибыль — 119,7 млрд руб., акцизы — 38,5 млрд руб., налоги на совокупный доход — 35,5 млрд руб. и имущественные налоги — 61,3 млрд руб. Неналоговые доходы составили 56,3 млрд руб.

По объему доходов республика заняла пятое место среди субъектов России и первое — среди регионов Приволжского федерального округа.

Анна Кайдалова