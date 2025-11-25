В октябре этого года в Татарстане количество ипотечных кредитов выросло на 27%, а объем ипотечного кредитования по сравнению с сентябрем — на 31%. Соответствующие данные опубликовало «Объединенное кредитное бюро».

За месяц количество ипотечных кредитов в Татарстане выросло на 27%

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Татарстане банки выдали 3,99 тыс. кредитов на 18,35 млрд руб. Средний чек увеличился на 4% и достиг 4,59 млн руб., а средний срок вырос с 22 лет 7 месяцев до 23 лет. Татарстан занял пятое место среди регионов России по объему выданных ипотечных кредитов. Республика уступила только Москве с объемом кредитования в 59,92 млрд руб., Московской области (39,87 млрд руб.), Санкт-Петербургу (29,84 млрд руб.) и Краснодарскому краю (18,67 млрд руб.).

Чувашия заняла 34-е место по ипотеке в октябре. Банки выдали 1 056 кредитов на 3,83 млрд руб. Прирост к сентябрю составил 20% по количеству и 17% по объему. Средний чек снизился с 3,7 млн до 3,63 млн руб. Средний срок вырос до 21 года 3 месяцев.

В целом по стране в октябре выдано 105,64 тыс. ипотек на 468,04 млрд руб. Средний размер кредита вырос до 4,43 млн руб., количество кредитов выросло на 16%, а объем — на 19% по сравнению с сентябрем этого года.

Анна Кайдалова