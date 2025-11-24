Главные новости за 24 ноября. Кавказ

Бывшего министра МВД Ингушетии Ахмеда Погорова признали виновным в организации беспорядков (ст. 212 УК РФ). В марте 2019 года Ахмед Погоров был организатором столкновений в Магасе участников оппозиционного митинга с полицией.

В Буйнакском районе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в повторном публичном демонстрировании символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ).

Егерская служба особо охраняемых природных территорий зафиксировала 15 нарушений режима на горе Бештау, в заказнике «Русский лес» и в районе Лермонтова. Правоохранители увеличили количество патрулей после участившихся случаев заездов мото- и автолюбителей на охраняемые природные территории.

Мессенджер Telegram выручил более 340 млн руб. на продаже виртуальных папах бывшего бойца из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. Всего на аукционе были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в цене чуть более 10 тыс. «звезд», цены за которую варьируется от 1 до 2 руб.

Чемпион UFC в двух дивизионах Ислам Махачев заявил о своей готовности к поединку с ирландским бойцом Йеном Гэрри в Белом доме.