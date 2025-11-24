В заповедниках Ставрополья увеличили количество патрулей

Егерская служба особо охраняемых природных территорий зафиксировала 15 нарушений режима на горе Бештау, в заказнике «Русский лес» и в районе Лермонтова. Об этом пресс-служба минприроды Ставропольского края.

Уточняется, что правоохранители увеличили количество патрулей после участившихся случаев заездов мото- и автолюбителей на охраняемые природные территории. На прошлой неделе инспекторы проверили памятник природы «Гора Бештау» и заказник «Русский лес», где обнаружили 13 случаев нарушения режима — незаконный проезд и стоянка автомототранспорта. По всем фактам оформлены протоколы об административных правонарушениях.

Дополнительно прошли ночной рейд совместно с полицией Лермонтова. Выявлено двое нарушителей, в отношении которых составлены протоколы по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях).

Константин Соловьев