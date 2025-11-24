В Дагестане возбудили уголовное дело из-за демонстрации экстремистской символики

В Буйнакском районе правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя по подозрению в повторном публичном демонстрировании символики экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в сентябре фигуранта привлекли к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ за публичную демонстрацию атрибутики запрещенной в России экстремистской организации и приговорен к штрафу. Тем не менее подозреваемый умышленно не удалил материалы с символикой в социальной сети.

Следователи продолжают сбор доказательной базы.

Константин Соловьев