Экс-министр МВД Ингушетии получил девять лет колонии за организацию беспорядков

Бывшего министра МВД Ингушетии Ахмеда Погорова признали виновным в организации беспорядков (ст. 212 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов КБР.

В марте 2019 года Ахмед Поговор стал организатором столкновений с полицией в Магасе. Причина — соглашение Ингушетии и Чечни об административных границах и изменение республиканского закона о референдуме. Бывшего главу ведомства задержали в Ингушетии в феврале 2021 года, до этого он находился в розыске.

Суд приговорил Ахмеда Поговора к девяти годам колонии. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Мария Хоперская