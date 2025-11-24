Telegram заработал более 340 млн рублей на папахах дагестанца Хабиба Нурмагомедова
Мессенджер Telegram выручил более 340 млн руб. на продаже виртуальных папах бывшего бойца из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. Такие данные приводит ТАСС.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Всего на аукционе были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в цене чуть более 10 тыс. «звезд», цены за которую варьируется от 1 до 2 руб.
