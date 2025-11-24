Telegram заработал более 340 млн рублей на папахах дагестанца Хабиба Нурмагомедова

Мессенджер Telegram выручил более 340 млн руб. на продаже виртуальных папах бывшего бойца из Дагестана Хабиба Нурмагомедова. Такие данные приводит ТАСС.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего на аукционе были распроданы 29 тыс. коллекционных папах по средней цене в цене чуть более 10 тыс. «звезд», цены за которую варьируется от 1 до 2 руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что уроженец Дагестана Ислам Махачев стал двукратным чемпионом UFC. Секундантом в его углу во время чемпионского боя был Хабиб Нурмагомедов.

Константин Соловьев