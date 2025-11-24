Уроженец Махачкалы Ислам Махачев готов к бою с Йеном Гэрри в Белом доме
Чемпион UFC в двух дивизионах Ислам Махачев заявил о своей готовности к поединку с ирландским бойцом Йеном Гэрри в Белом доме. Об этом сообщил «РБК Кавказ».
Фото: Telegram- канал главы Махачкалы Джамбулата Салавова
В аэропорту Махачкалы Махачев заявил, что решение о его следующем сопернике остается за UFC.
«Было бы интересно. Хороший боец с хорошей победной серией. Вчера он меня не удивил, но если удивил UFC, то, наверное, будет следующим», — заявил Махачев.
Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Ислам Махачев стал двукратным чемпионом UFC, победив австралийца Джека Маддалену.
Йен Гэрри вызвал на бой дагестанца после победы в полусреднем дивизионе UFC над Белалом Мухаммадом.