Уроженец Махачкалы Ислам Махачев готов к бою с Йеном Гэрри в Белом доме

Чемпион UFC в двух дивизионах Ислам Махачев заявил о своей готовности к поединку с ирландским бойцом Йеном Гэрри в Белом доме. Об этом сообщил «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram- канал главы Махачкалы Джамбулата Салавова Фото: Telegram- канал главы Махачкалы Джамбулата Салавова

В аэропорту Махачкалы Махачев заявил, что решение о его следующем сопернике остается за UFC.

«Было бы интересно. Хороший боец с хорошей победной серией. Вчера он меня не удивил, но если удивил UFC, то, наверное, будет следующим», — заявил Махачев.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», Ислам Махачев стал двукратным чемпионом UFC, победив австралийца Джека Маддалену.

Йен Гэрри вызвал на бой дагестанца после победы в полусреднем дивизионе UFC над Белалом Мухаммадом.

Наталья Белоштейн