Главные новости за 24 ноября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Из-за украинских ударов по инфраструктуре Белгородская область готовится к трудной зиме: до апреля из региона запретили вывозить резервные генераторы всех типов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронеж, Советская площадь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронеж, Советская площадь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двое работников белгородского управления капстроительства получили по восемь лет условно за то, что за взятки без проволочек приняли центр памяти ликвидаторов Чернобыльской аварии в Волоконовке.

А зампреда Ленинского районного суда Курска Ольгу Петрову подозревают в том, что она за 3 млн руб. избавила некую подсудимую от реального срока. Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить в отношении служительницы Фемиды уголовное дело.

Ввод «мегашколы» на улице Плевицкой в Курске, которую должны были сдать сначала в конце 2024-го, а потом в конце 2025-го, перенесли еще на год. Эпопея длится с 2022-го, за это время школа подорожала с 2,4 до 4,3 млрд руб.

Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что у него есть «претензии» к подрядчику, который только на 60% благоустроил набережную Авиастроителей, хотя должен был закончить работу 30 июня.

В Липецкой области взяли под охрану восемь памятников археологии.

21-летний сотрудник фирмы «ПСК “Каскад”» погиб в Орле во время прокладки водопровода на улице Героев Пожарных: молодой человек работал в котловане, и на него обрушился грунт.

Юрий Голубь