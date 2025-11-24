Работники белгородского управления капстроительства получили условные сроки за взятку

Октябрьский райсуд Белгорода вынес приговор действующему и бывшему сотрудникам регионального управления капитального строительства, признав их виновными в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как сообщили в областной прокуратуре, им назначено по восемь лет лишения свободы со штрафами по 4 млн руб. и десятилетним запретом занимать должности на госслужбе. Основное наказание постановлено считать условным с испытательным сроком на пять лет.

Как установлено в суде, в марте 2025 года фигуранты дела получили от заместителя генерального директора ООО «СК Черноземья» взятку в размере 4 млн руб. Деньги предназначались за беспрепятственную приемку и подписание актов выполненных работ по строительству центра, посвященного памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в Волоконовке, а также за общее покровительство и непринятие мер в случае выявления некачественно выполненных работ. Судя по картотеке дел Октябрьского райсуда, приговор был вынесен Юрию Бограду и Сергею Рыбцову. Уголовное дело рассматривалось с июля.

Центр памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС открыли в Волоконовке в конце 2024 года. «Мир Белогорья» сообщал, что проект начали возводить десять лет назад по инициативе вдовы одного из спасателей из Волоконовки Валерия Сорокина. Согласно материалам госзакупок, контракт на строительство центра за почти 58 млн руб. в 2023-м году получило ООО «СК Черноземья». Он был расторгнут.

ООО «СК Черноземья» зарегистрировано в Белгороде в 2013 году. Компания занимается строительством. Согласно Kartoteka.ru, гендиректором и учредителем ООО является Вячеслав Черников. Выручка компании в 2024 году составила 275,3 млн руб., чистая прибыль — 4,5 млн руб.

Сергей Толмачев