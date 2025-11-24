В Липецкой области взяли под госохрану восемь памятников археологии

Восемь объектов археологического наследия включили в перечень выявленных объектов культурного наследия (ОКН) Липецкой области. Теперь они получат временную правовую защиту до внесения их в Единый госреестр ОКН. Кроме того, утверждены границы объектов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Посад города-крепости Добрый» в Липецкой области

Фото: Правительство Липецкой области «Посад города-крепости Добрый» в Липецкой области

В частности, речь идет о «Посаде города-крепости Добрый», который относится к XVII веку. Деревянная крепость, впоследствии ставшая городом Добрым, была построена и включена в состав Белгородской засечной черты в 1647 году. В XVIII веке пожар уничтожил стены и башни Доброго. Из-за утраты военного значения город был упразднен и указом Екатерины II преобразован в волостное село. Сегодня о былой славе города-крепости напоминают большая площадь в центре села, четкие кварталы и прямые улицы.

Также в перечень ОКН вошли такие объекты, как «Подхорошее 2, поселение», «Подхорошее 3, поселение», «Подхорошее 4, поселение» и «Подхорошее 8, поселение» в Становлянском округе; «Культурный слой г. Лебедянь»; «Русская Казинка 2, поселение» в Долгоруковском районе; «Участок культурного слоя с. Октябрьское XVII — XVIII веков» в Усманском округе.

«Липецкая земля имеет интереснейшую историю и богатое наследие. Память нужно обязательно сохранять, передавать потомкам, потому что это вызывает гордость, усиливает патриотизм и любовь к малой родине»,— считает губернатор Игорь Артамонов.

Алина Морозова