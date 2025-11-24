Запрещен вывоз резервной генерации из Белгородской области

Оперштаб Белгородской области ввел запрет на вывоз резервной генерации всех типов из региона до 1 апреля 2026 года. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания.

Господин Гладков поручил главам муниципалитетов уделить максимальное внимание установке и сохранению генераторов. В рамках второго направления объекты нужно закрыть железобетонными блоками или мешками с песком. По словам губернатора, в отношении них уже были зафиксированы случаи вандализма.

По данным министра ЖКХ региона Алексея Ботвиньева, область закупила 436 объектов резервной генерации совокупной мощностью 65,9 МВт, еще 182 на 13,85 МВт прислали другие субъекты страны. По муниципалитетам Белгородской области распределено 88 единиц на 11,91 МВт. Кроме того, регион получил 69 модульных котельных общей мощностью 73,3 МВт на 1,3 млрд руб. в сумме. Эти средства области направило правительство РФ из своего резервного фонда. 31 объект на 25,5 МВт уже установлен, 38 на 47,7 МВт — поставлены.

В начале октября около 40 тыс. жителей Белгородской области остались без света из-за удара ВСУ по инфраструктурному объекту. После этого облправительство перешло на аварийный режим работы, сосредоточившись на устранении последствий атаки и подготовке к отопительному сезону. Вячеслав Гладков предупредил жителей частного сектора о возможных веерных отключениях света и призвал запастись генераторами. В Белгороде начали отключать уличное освещение. Последнее и спустя почти полтора месяца волнует местных жителей. В ходе вчерашней пресс-конференции губернатор в очередной раз ответил на вопрос о причинах такого решения. Он сказал, что свет в квартирах, на его взгляд, важнее, чем на улицах.

Алина Морозова