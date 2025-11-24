Завершение строительства школы за 4 млрд в Курске перенесли на год

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что завершение строительства «мегашколы» на улице Плевицкой в облцентре теперь ожидается в декабре 2026 года. В мае он поручал закончить работы до конца 2025-го.

По словам главы региона, на сегодня выполнено около 40% строительного объема. На объекте ежедневно работают от 100 до 200 человек. Сейчас они монтируют внутренние перегородки и закрывают тепловой контур. В декабре планируется подключение к инженерным коммуникациям.

«Рассчитываю, что больше ни с какими трудностями по стройке мы не столкнемся, и подрядчик выполнит все обязательства по контракту»,— заключил господин Хинштейн.

О строительстве школы на 1,6 тыс. мест на Плевицкой заявил бывший губернатор Курской области Роман Старовойт еще в 2022 году. Тогда планировалось запустить учебное заведение в конце 2024 года. Однако в ноябре прошлого года концессионер школы ООО «Прошкола» (проект ВЭБ.РФ) сообщил о трудностях из-за режима ЧС. В частности, речь шла об отказе ряда бригад работать в регионе. Александр Хинштейн пояснил, что это также было связано с нехваткой финансирования: объект подорожал с 2,4 млрд до 4,8 млрд руб. В декабре 2024-го, когда он был назначен в Курскую область, работы там уже не велись. Глава региона обратился за помощью к председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, после чего госкорпорация взяла на себя разницу между озвученными цифрами. Затем подрядчик снова вышел на объект. Курские власти при этом скорректировали сметную документацию и сократили стоимость школы до 4,3 млрд руб., сообщал губернатор в мае.

Алина Морозова