ВККС дала согласие на возбуждение дела о взятке в отношении курской судьи

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении зампреда Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Как пишет ТАСС, сама судья вину не признала и заявила, что преследование является местью за ее профессиональную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ», Ольге Петровой, которая с 2019 года занимает должность зампреда Ленинского райсуда Курска, могут вменить получение 3 млн руб. за назначение некоей подсудимой наказания, не связанного с лишением свободы. В апреле этого года курские следователи задержали по подозрению в передаче взятки судье бывшего заместителя руководителя местного фонда капремонта Ольги Минаковой. Она была заключена под стражу.

В данный момент на сайте Ленинского райсуда Курска Ольга Петрова не указана как заместитель председателя. Согласно судебной картотеке, с февраля этого года уголовных дел ей на рассмотрение не поступало.

Сергей Толмачев