Возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего из-за обрушения грунта в Орле

Управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 216 УК РФ, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве. По данным собственного источника «Ъ-Черноземье», работы вело ООО «ПСК “Каскад”» из Великого Новгорода.

По версии следствия, 22 ноября в котловане рядом с домом № 72 на улице Героев Пожарных в Орле обрушился грунт. Инцидент произошел во время работ по устройству водопроводной сети. В результате происшествия погиб 21-летний работник организации.

Следователь и криминалисты провели осмотр места происшествия и помещений общества, изъяли необходимую документацию. По делу назначен комплекс судебных экспертиз.

Согласно Rusprofile, ООО «ПСК “Каскад”» основано в феврале 2020 года в Великом Новгороде. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственным учредителем выступает Ольга Мякотина. Генеральным директором является Дмитрий Мякотин. В 2024-м выручка составила 122,4 млн руб., снизившись на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль сократилась на 72,1% — до 729 тыс. руб.

В конце июня «Ъ-Черноземье» стало известно, что управление СКР по Белгородской области завершило расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем смерть двух сотрудников ГК «Эфко» по неосторожности. О приговоре по этому делу пока не сообщалось.

Мария Свиридова