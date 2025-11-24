Сергей Петрин: к подрядчику благоустройства набережной в Воронеже есть претензии

Мэр Воронежа Сергей Петрин во время пресс-подхода после еженедельной планерки сообщил журналистам, что у администрации «такие же претензии, как и у прокуратуры» к подрядчику благоустройства набережной Авиастроителей. Градоначальник подчеркнул, что на объекте ведется ежедневный контроль, и при подходящих погодных условиях работы продолжатся на протяжении декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«У нас нет достаточного количества организаций, способных качественно и в срок выполнять работы. Это касается всех направлений — и благоустройства, и капитального ремонта социальных объектов. Мы каждый раз сталкиваемся с одной и той же проблемой, и проблема эта не в нас, а в неспособности подрядных организаций выполнять работу. Фантазировать о том, что это закончится быстро, нет оснований — ни количество сотрудников не увеличили, ни активности в три смены мы не увидели. Подрядная организация прекрасно понимает объем штрафных санкций»,— подчеркнул господин Петрин и пояснил, что подрядчик должен завершить мощение на территории около 2,7 тыс. кв. м и благоустройство лестницы.

В июне 2024 года московское ООО «Строительная компания "Черил"» стало победителем конкурса по благоустройству набережной Авиастроителей. Компания не стала снижать начальную цену контракта в 300,8 млн руб. 30 октября 2025-го было опубликовано решение об одностороннем отказе управы Левобережного района от исполнения муниципального контракта. В качестве обоснований указывалось нарушение сроков выполнения работ подрядчиком. Подчеркивается, что необходимых мер, соизмеримых с объемами оставшейся работы, подрядчиком не было принято, а работы на объекте на протяжении длительного времени велись крайне низкими темпами. На момент конца октября работы выполнены на сумму 177,6 млн руб. (59% от общей стоимости контракта).

7 ноября исполнитель обратился к заказчику с прошением отменить предыдущее решение в связи с заказом и оплатой материалов для проведения работ. Управа признала, что исполнитель принимает меры по устранению нарушений условий контракта и приняла решение отменить односторонний отказ. При этом за день до этого, 6 ноября, прокуратура Воронежской области подала иск в отношении ООО «Строительная компания "Черил"» и управы Левобережного района на 36,4 млн руб. Следующее заседание по делу назначено на 15 января 2026 года.

По данным Rusprofile, ООО «Строительная компания "Черил"» было зарегистрировано в Московской области в марте 2020 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и генеральный директор — Альберт Маргарян. 2024 год компания «Черил» закончила с выручкой в 1,2 млрд руб. и чистой прибылью в 40,4 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 265,5 млн и 14,8 млн руб. соответственно. С октября 2020 года общество получило 14 госконтрактов на 382 млн руб. в сумме, только один из них — в Воронеже.

Ульяна Ларионова