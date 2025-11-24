Главные новости за 24 ноября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Принадлежавший обанкротившемуся ООО «УК "Ленинградский электромеханический завод"» (ЛЭМЗ) промышленный комплекс на Петергофском шоссе в Санкт-Петербурге продан за 1,2 млрд рублей в рамках процедуры банкротства. Объект включает 5,6 га земли и здания общей площадью 52 тыс. кв. м. Покупателем стало ООО «ЛэмзПромПарк», единственным владельцем которого является Евгений Савченко.

Известная петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева официально объявила о завершении своей спортивной карьеры. О своем решении 28-летняя спортсменка сообщила в интервью на YouTube-канале Вити Кравченко, подчеркнув, что оглядывается на пройденный путь без сожалений. Она поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении долгого пути.

На набережной Пряжки установили памятник балерине Майе Плисецкой, которой 20 ноября исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Директор отеля, на чьей территории расположено изваяние, долгое время мечтал оставить память о великой постоялице гостинице и вложил в установку памятника личные средства. Торжественно открыть бюст танцовщицы планируют в середине декабря.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выразил искренние соболезнования в связи с кончиной в возрасте 99 лет легендарного футболиста и тренера, вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна. О смерти олимпийского чемпиона 1956 года, прославленного спортсмена и легенды московского «Спартака» стало известно накануне, 23 ноября.

Блогера Арсена Маркаряна привлекли к административной ответственности за пропаганду психотропных веществ в опубликованном в Сети видео. Его оштрафовали на 15 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. В ролике Маркарян упоминал, что вещество стимулирует физическую и умственную активности, служит источником постоянной энергии.

В Санкт-Петербурге начали выдавать автомобильные номера с кодом региона 778. Ранее, с 1994 года, в регионе выдавали номера с кодами 78, 98, 178 и 198. Новые серии вводят по мере исчерпания сочетаний различных комбинаций цифр и букв с имеющимися кодами.

В Петербурге выставили на торги первое здание Ленинградского телецентра в Лопухинском саду и помещение в Петроградском районе, предназначенные под размещение офисов. Заявки на участие в обоих аукционах на площадке «Дом.рф» принимаются до 15 декабря, сами торги состоятся 19 декабря, сообщили в компании.

Сотня крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга по итогам пяти лет перечислила в городской бюджет города около 455,9 млрд рублей. Такие данные приводит «Фонтанка» в своем исследовании налоговых поступлений за 2020-2024 годы. Банк ВТБ возглавил рейтинг с 84,3 млрд рублей налоговых платежей.

Суд в Вологодской области вынес решение об аресте бывшего депутата местного заксобрания от партии «Справедливая Россия» Ирины Ясаковой. Она проходит обвиняемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере на сумму 786 млн рублей. Также в рамках меры обеспечения по иску арестовано имущество экс-парламентария, включая трехэтажный особняк в Москве, который она ранее пыталась продать за 120 млн рублей.

«Яндекс» запустил в Санкт-Петербурге доставку заказов с помощью роботов. Сервис начал работать в Приморском районе. Проект реализуется при поддержке городской администрации. Пользователям теперь доступен выбор способа доставки в приложении. Позже сервис будет распространен и на другие районы Северной столицы.