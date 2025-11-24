Петербургский суд оштрафовал Арсена Маркаряна за пропаганду психотропных веществ

Блогера Арсена Маркаряна привлекли к административной ответственности за пропаганду психотропных веществ в опубликованном в Сети видео. Его оштрафовали на 15 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Маркаряна признали виновным в совершении правонарушения по ч. 1. 1 ст. 6.13 КоАП РФ. В социальной сети блогер разместил ролик, в котором поделился информацией о свойствах определенного психотропного вещества. По словам Арсена Маркаряна, оно стимулирует физическую и умственную активности, служит источником постоянной энергии. Видео посмотрели 113 тыс. пользователей, оно набрало более 4000 лайков.

Контент содержит совокупность лингвистических и психологических признаков пропаганды психотропных веществ, установили в ходе исследования. Суд оштрафовал блогера.

Арсен Маркарян стал фигурантом уголовного дела по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. Суд продлил ему арест до января 2026 года.

Татьяна Титаева