Крупнейшие налогоплательщики Петербурга принесли 455,9 млрд рублей за пять лет

Сотня крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга по итогам пяти лет перечислила в городской бюджет города около 455,9 млрд рублей. Такие данные приводит «Фонтанка» в своем исследовании налоговых поступлений за 2020-2024 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Банк ВТБ возглавил рейтинг с 84,3 млрд рублей налоговых платежей. В топ-5 также вошли группы компаний «ЛСР» (32,2 млрд рублей) и Setl Group (27,3 млрд рублей). Кроме того, в числе крупных налогоплательщиков Банкт «Санкт-Петербург» (24,2 млрд рублей), ГК«Илим» (23,1 млрд рублей) и «Агроторг» (оператор «Пятерочки»), который заплатил 22,8 млрд рублей налогов.

Доля сотни крупнейших компаний в налоге на прибыль организаций Петербурга выросла с 16% в 2022 году до 37,5% в 2024-м. При этом городской бюджет продолжает адаптироваться к снижению поступлений от «Газпрома», который в 2022 году платил до 232 млрд рублей, а в 2023-м — уже 82 млрд рублей.

Артемий Чулков