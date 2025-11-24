Памятник балерине Майе Плисецкой установили на набережной Пряжки

На набережной Пряжки установили памятник балерине Майе Плисецкой, которой 20 ноября исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Об этом сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в сообществе «Соседи Коломна, Санкт-Петербург».

Фото: vk.com / klmnspb

Директор отеля, на чьей территории расположено изваяние, долгое время мечтал оставить память о великой постоялице гостинице и вложил в установку памятника личные средства. Торжественно открыть бюст танцовщицы планируют в середине декабря.

Госпожа Плисецкая считается одной из величайших балерин ХХ века. Прима Большого театра с большим успехом выступала в Европе и США, Японии и Аргентине. При жизни была удостоена звания народной артистки СССР, являлась полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Андрей Маркелов