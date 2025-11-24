Здание Ленинградского телецентра продают на торгах под офисы за 139 млн рублей

В Петербурге выставили на торги первое здание Ленинградского телецентра в Лопухинском саду и помещение в Петроградском районе, предназначенные под размещение офисов. Заявки на участие в обоих аукционах на площадке «Дом.рф» принимаются до 15 декабря, сами торги состоятся 19 декабря, сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Имущественный комплекс бывшего телецентра располагается по адресу: ул. Академика Павлова, д. 13А. В составе лота: продажа здания общей площадью 837,2 кв. м и аренда участка 0,06 га. Здание граничит с объектом культурного наследия регионального значения — отреставрированной дачей сооснователя Императорского общества садоводства Василия Громова. Начальная цена лота — 139,05 млн рублей.

Также в Петроградском районе вниманию инвесторов представлено помещение площадью 79,8 кв. м, которое находится в цокольном этаже жилого дома по адресу: Большая Монетная улица, д. 21/9, лит. А. Там также предлагается разместить офисы. Начальная цена лота составляет 9,12 млн рублей.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Петербурге за 1,2 млрд рублей продали имущество Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ) на Петергофском шоссе.

Андрей Цедрик