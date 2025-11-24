Экс-депутат от СР арестована в Вологде по делу о мошенничестве на 786 млн рублей

Суд в Вологодской области вынес решение об аресте бывшего депутата местного заксобрания от партии «Справедливая Россия» Ирины Ясаковой. Она проходит обвиняемой по делу о мошенничестве в особо крупном размере на сумму 786 млн рублей. Об избрании фигурантке меры пресечения сообщает региональный портал «Онлайн Вологда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат Законодательного собрания Вологодской области, бывший генеральный директор СРО РОС «Ассоциация ОборонЭнерго» Ирина Ясакова

Фото: сайт Законодательного собрания Вологодской области / Архив Экс-депутат Законодательного собрания Вологодской области, бывший генеральный директор СРО РОС «Ассоциация ОборонЭнерго» Ирина Ясакова

Фото: сайт Законодательного собрания Вологодской области / Архив

Также в рамках меры обеспечения по иску арестовано имущество экс-парламентария, включая трехэтажный особняк в Москве, который она ранее пыталась продать за 120 млн рублей.

Как уточняют местные Telegram-каналы, данное уголовное дело может быть связано с банкротством СРО РОС «Ассоциация ОборонЭнерго» в 2021 году, генеральным директором которого являлась госпожа Ясакова. В ходе процедуры банкротства организации были выявлены крупные финансовые нарушения.

Издание отмечает, что для Ирины Ясаковой это не первое уголовное преследование — в 2019 году она также вызывалась на допрос по делу о хищении 3 млрд рублей из банка «Северный кредит».

Госпожа Ясакова являлась депутатом Законодательного собрания Вологодской области в 2016-2021 годах. В 2017-м, во время своей политической карьеры, она была признана самым богатым депутатом местного парламента.

Андрей Цедрик