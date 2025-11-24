«Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью спартаковской легенды Симоняна

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования в связи с кончиной в возрасте 99 лет легендарного футболиста и тренера, вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна.

«На 100-м году жизни не стало легенды отечественного футбола и первого вице-президента РФС Никиты Симоняна. "Зенит" выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича»,— говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

О смерти олимпийского чемпиона 1956 года, прославленного спортсмена и легенды московского «Спартака» стало известно накануне, 23 ноября.

Основные факты биографии и спортивные достижения Никиты Симоняна — в фотогалерее «Ъ».

Андрей Цедрик