Главные новости к утру 24 ноября

Делегации США и Украины на переговорах в Женеве доработали проект мирного соглашения.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что России только предстоит высказать свою позицию по поводу мирного плана.

США и Украина обсуждают возможный визит Владимира Зеленского в Вашингтон для обсуждения плана мирного урегулирования, узнал CBS News.

Reuters опубликовало второй возможный вариант мирного плана, разработанного странами Европы.

Депутаты «Единой России» предлагают повысить штрафы за публикацию рекламы в запрещенных соцсетях, пишет газета «Известия».

В возрасте 99 лет умер олимпийский чемпион и первый вице-президент РФС Никита Симонян.