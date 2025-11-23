Рубио: США понимают позицию России в урегулировании конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон понимает позицию Москвы по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что Соединенные Штаты разрабатывали мирный план «с пониманием позиции России».

«Что ж, очевидно, что русские имеют здесь право голоса, не так ли? Мы начали с самого начала этого процесса с нашего понимания позиции России, поскольку они были доведены до нас многочисленными способами»,— сообщил господин Рубио на пресс-конференции после переговоров с украинскими чиновниками (запись опубликована на YouTube-канале PBS News).

Как уточнил госсекретарь, обсуждение мирного плана идет в том числе с ЕС и НАТО. России, по его словам, только предстоит высказать свою позицию по поводу условий урегулирования конфликта.