На 100-м году жизни умер Никита Симонян

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР, первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Никита Павлович 20 ноября плохо себя почувствовал, его госпитализировали. Сегодня он ушел из жизни», — приводит телеканал слова господина Мирзояна.

Игровая карьера Никиты Симоняна прошла в «Динамо» из Сухуми, московских «Крыльях Советов» и «Спартаке», за который играл дольше всего — с 1949 по 1959 год. Он до сих пор является лучшим бомбардиром «Спартака», на его счету 160 голов за клуб. В составе команды он четырежды становился чемпионом СССР и два раза выигрывал Кубок СССР. Со сборной страны Никита Симонян сыграл 20 матчей, в которых забил 10 мячей. Он играл в финале футбольного турнира на Олимпиаде 1956 года в Мельбурне, в котором советская команда со счетом 1:0 обыграла сборную Югославии. В 1958 году в матче против англичан (2:2) забил первый мяч сборной СССР на чемпионатах мира.

В качестве тренера Никита Симонян дважды становился во главе «Спартака» (1960—1965, 1967—1972) и выиграл с ним пять титулов: два чемпионата СССР (1962, 1969) и три Кубка СССР (1963, 1965, 1971). В 1973 году он выиграл чемпионат и Кубок СССР, будучи главным тренером ереванского «Арарата». Также он возглавлял одесский «Черноморец» и сборную СССР.

Административная карьера Никиты Симоняна началась в 1986 году, когда он стал начальником сборной СССР. В 1990-м он был назначен первым заместителем председателя Федерации футбола СССР. В 1992 году он стал первым вице-президентом РФС. В должности вице-президента организации он оставался до конца жизни. Трижды — в 2009, 2012 и 2015 годах — Никита Симонян становился исполняющим обязанности президента организации.

Арнольд Кабанов