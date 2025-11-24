«Известия»: в России могут увеличить штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях

Депутаты «Единой России» подготовили законопроект об увеличении штрафов за рекламу в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет газета «Известия» со ссылкой на документ. Максимальный размер штрафа для физлиц могут поднять с 2,5 тыс. до 80 тыс. руб., для юрлиц — с 500 тыс. до 1 млн руб.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный уже направил законопроект на отзыв в МВД, Минюст, Генпрокуратуру и Верховный суд. В пояснительной записке, которую цитируют «Известия», написано, что сейчас «незначительный размер штрафов не обеспечивает должного превентивного эффекта».

В марте 2022 года Facebook и Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) были заблокированы в России по требованию Генпрокуратуры. В том же месяце Тверской суд Москвы признал деятельность корпорации Meta экстремистской. Запрет на размещение рекламы в указанных соцсетях вступил в силу с 1 сентября 2025 года.