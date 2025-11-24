Белый дом: США и Украина доработали проект мирного плана

США и Украина достигли значительного прогресса в согласовании позиций по поводу урегулирования российско-украинского конфликта, написано в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Женеве. По итогам встречи стороны разработали доработанный проект мирного соглашения.

«Они (стороны переговоров,— "Ъ") подтвердили, что любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир. В результате обсуждений стороны разработали обновленный и доработанный проект мирного соглашения»,— указано в совместном заявлении, которое опубликовано на сайте Белого дома.

США и Украина при дальнейшем обсуждении мирного плана намерены поддерживать тесный контакт с европейскими странами. «Окончательные решения в рамках этого проекта будут приняты президентами Украины и США»,— написано в публикации.

Переговоры американских и украинских чиновников, на которых они обсуждали план урегулирования конфликта на Украине, прошли в Женеве 23 ноября. Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что мирный план разрабатывался «с пониманием позиции России», которой только предстоит высказать свою позицию по поводу условий урегулирования.